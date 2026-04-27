Santa Vera Cruz: conoce la agenda cultural y religiosa de la fiesta de la fertilidad en Cochabamba

La tradicional festividad de Santa Vera Cruz, conocida como la “fiesta de la fertilidad”, comenzará este 1 de mayo en Cochabamba con una agenda cargada de actividades religiosas, culturales y musicales que se desarrollarán principalmente en la zona sur de la ciudad.

Las celebraciones arrancarán el 1 de mayo con el festival de coplas en el coliseo de la Coronilla, donde también se realizará la elección de ñustas. Los organizadores invitaron a la población a participar de este encuentro que reunirá a músicos, acordeonistas y charanguistas, además de grupos de baile.

El organizador Carlos Revollo destacó que todos los artistas y asistentes están invitados a sumarse a la fiesta. “Pueden venir a cantar, bailar y participar con las cholitas en este festival de coplas”, señaló.

Actividades centrales

El punto central de la festividad será la avenida Petrolera, a la altura del kilómetro 7, donde se encuentra la imagen del “Tatala”. En este lugar, los fieles acudirán para realizar pedidos de fertilidad, como la llegada de hijos, representados con “wawitas, pareja o prosperidad en la crianza de animales.

El 2 de mayo se desarrollarán las actividades como la salida del “Tatala”, el festival de coplas en el santuario, un coloquio y la tradicional misa con bendición de fuego, seguida de la interpretación de coplas durante la noche.

El 3 de mayo se llevará a cabo la misa central, uno de los actos más importantes de la festividad.

La agenda continuará con la entrada del “Tatala” al templo el 4 de mayo y el intercambio de semillas el 17 de mayo, como parte de las tradiciones agrícolas vinculadas a esta celebración.

Santa Vera Cruz es una de las festividades más representativas de Cochabamba, donde se combinan ritos católicos y tradiciones andinas en torno a la fertilidad de la tierra, el ganado y la familia, congregando cada año a cientos de devotos.

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