Vecinos de Sacaba bloquean el túnel de El Abra por transporte público y resolución de cementerio

Los vecinos del Distrito 6 del municipio de Sacaba instalaron un bloqueo este lunes en el túnel de El Abra exigiendo la rehabilitación del transporte público por este sector y rechazando una resolución del Concejo.

La medida de presión, que fue declarada indefinida, busca que autoridades de Movilidad Urbana y transportistas lleguen a un acuerdo para restablecer las rutas.

Un representante de los movilizados dijo que el pedido se arrastra desde hace varios años y, pese a que ya existen líneas y recorridos definidos, el tratamiento del tema en el Concejo ha sido postergado en reiteradas ocasiones.

“Es la única forma de ser escuchados. Ya se suspendieron dos sesiones donde debía tratarse este tema”, manifestó.

Cementerio

Los vecinos también expresaron su rechazo a la reducción de la extensión de un cementerio ubicado en la jurisdicción del Distrito 6, que aseguran pasó de 75 hectáreas a una hectárea y media por decisión del Concejo saliente. “No vamos a permitir avasallamientos; contamos con la documentación correspondiente”, afirmó el dirigente.

El bloqueo afecta a transportistas y pasajeros que circulan por la zona, quienes se ven obligados a tomar rutas alternas. Los más perjudicados son los escolares, que incluso deben realizar transbordos para llegar a sus unidades educativas.

Los movilizados advirtieron que mantendrán la medida hasta obtener una solución concreta a sus demandas.



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