TEMAS DE HOY:
Matan a piloto de rally Brasileño

21ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

¡Caos total! Aficionados invaden el ring y atacan brutalmente a un boxeador ruso

Lo que debía ser una noche de boxeo terminó en violencia total. Un púgil ruso fue brutalmente atacado por aficionados en Turquía en un hecho que obligó a suspender la pelea.

Jhoan Sebastian Mamiña Pereyra

26/04/2026 21:20

Escándalo en Turquía: pelea de boxeo termina en ataque masivo. Foto: RRSS
Turquía

Escuchar esta nota

Una noche de boxeo terminó en caos y violencia en Trabzon. El púgil ruso Sergey Gorokhov fue atacado junto a su equipo por aficionados locales en medio de su combate frente al turco Emirhan Kalkan.

El enfrentamiento, correspondiente a un combate avalado por la Universal Boxing Organization (UBO), se desarrollaba con normalidad hasta que la situación se desbordó de manera inesperada. Tras los primeros asaltos, un grupo de aficionados irrumpió en el ring y arremetió contra el boxeador ruso y su equipo.

Testigos señalaron que los agresores incluso lanzaron sillas, generando escenas de pánico dentro del recinto. Según versiones preliminares, la reacción violenta se habría producido por la percepción de que Gorokhov mostró una actitud irrespetuosa durante el combate.

Ante la magnitud del incidente, la pelea fue suspendida de inmediato, mientras la seguridad intentaba controlar la situación en medio de una trifulca generalizada.

Horas después, el propio Gorokhov confirmó que logró salir del país y se encuentra en Georgia, asegurando que tanto él como su equipo están fuera de peligro.

Las autoridades locales ya iniciaron una investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades en uno de los episodios más violentos recientes en el boxeo internacional.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

La gran batalla: duelo de voces

22:30

Super deportivo

23:30

Tierra nuestra

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

La gran batalla: duelo de voces

22:30

Super deportivo

23:30

Tierra nuestra

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD