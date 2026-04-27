Una noche de boxeo terminó en caos y violencia en Trabzon. El púgil ruso Sergey Gorokhov fue atacado junto a su equipo por aficionados locales en medio de su combate frente al turco Emirhan Kalkan.

El enfrentamiento, correspondiente a un combate avalado por la Universal Boxing Organization (UBO), se desarrollaba con normalidad hasta que la situación se desbordó de manera inesperada. Tras los primeros asaltos, un grupo de aficionados irrumpió en el ring y arremetió contra el boxeador ruso y su equipo.

Testigos señalaron que los agresores incluso lanzaron sillas, generando escenas de pánico dentro del recinto. Según versiones preliminares, la reacción violenta se habría producido por la percepción de que Gorokhov mostró una actitud irrespetuosa durante el combate.

Ante la magnitud del incidente, la pelea fue suspendida de inmediato, mientras la seguridad intentaba controlar la situación en medio de una trifulca generalizada.

Horas después, el propio Gorokhov confirmó que logró salir del país y se encuentra en Georgia, asegurando que tanto él como su equipo están fuera de peligro.

Las autoridades locales ya iniciaron una investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades en uno de los episodios más violentos recientes en el boxeo internacional.

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