¡Chelsea vuelve a una final! Los ‘Blues’ se meten en la pelea por la FA Cup

El argentino Enzo Fernández pasó de estar en el ojo de la tormenta a convertirse en el héroe del Chelsea. Tras haber sido sancionado internamente por declaraciones sobre su futuro, el mediocampista apareció en el momento clave para marcar el gol que clasificó a los ‘Blues’ a la final de la FA Cup, luego de vencer por 1-0 al Leeds United en Wembley.

El tanto del campeón del mundo, sumado a una actuación sobresaliente del arquero Robert Sánchez, fue determinante para que el conjunto londinense vuelva a disputar una final del torneo cuatro años después. Ahora, el Chelsea se medirá nada menos que ante el Manchester City de Pep Guardiola en la definición.

El partido comenzó con dominio del Chelsea, que asumió el protagonismo desde el inicio. Enzo avisó temprano con un remate desde fuera del área, pero el arquero rival respondió sin inconvenientes. Sin embargo, el Leeds también generó peligro y estuvo cerca de abrir el marcador, encontrando en Sánchez a una muralla bajo los tres palos.

El equilibrio se rompió tras una rápida transición ofensiva. Pedro Neto desbordó y envió un centro preciso que encontró a Enzo Fernández bien posicionado para definir con claridad y desatar la euforia en Wembley.

En el complemento, el Leeds adelantó líneas en busca del empate, pero volvió a chocar con un inspirado Sánchez, que sostuvo la ventaja con intervenciones decisivas. Chelsea, por su parte, supo manejar los tiempos del partido y resistió los intentos del rival hasta el pitazo final.

Con esta victoria, el equipo londinense deja atrás semanas turbulentas y se instala nuevamente en una final, donde buscará volver a levantar el trofeo ante uno de los equipos más dominantes del fútbol inglés.

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