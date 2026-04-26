Siete policías de la FELCN van a audiencia por presunto tráfico de sustancias controladas

El Juzgado Departamental de Cochabamba instaló la audiencia de medidas cautelares para los siete efectivos de la fuerza antidroga imputados por el presunto delito de tráfico de sustancias controladas. La justicia evalúa la participación de los uniformados tras el hallazgo de un cargamento oculto en una de las viviendas operativas destinadas al personal de narcóticos.

Avance en el peritaje de sustancias

Las investigaciones técnicas han arrojado nuevos datos sobre la evidencia secuestrada, confirmando que cuatro de los doce paquetes encontrados dieron positivo a cocaína tras las pruebas de campo. El resto del material incautado permanece bajo estricto análisis pericial para determinar su composición química y procedencia exacta.

La Fiscalía sostiene la acusación basándose en que el cargamento fue localizado en un inmueble bajo custodia y uso exclusivo de los funcionarios ahora procesados.

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