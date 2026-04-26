Jorge y su perro Osito han transformado la rutina de las entregas a domicilio en la Ciudad de México mediante una propuesta cargada de ternura y eficiencia. Lo que comenzó como una adaptación funcional en una bicicleta hace dos años, evolucionó hacia una sociedad laboral donde el carisma del can es el protagonista.

Del asfalto al reconocimiento corporativo

Este Poodle de siete años no solo viaja cómodamente en una caja personalizada, sino que porta con orgullo un uniforme diseñado exclusivamente para su labor diaria. La empresa para la que trabajan ha quedado tan impactada por su desempeño que los nombró distribuidores líderes a nivel nacional y los incluyó en su museo oficial.

Osito destaca por ser un compañero noble y sociable, cualidades que le permiten interactuar con cientos de personas mientras recorre puntos emblemáticos de la capital. Su temperamento obediente ha sido la pieza clave para que Jorge lograra consolidar un modelo de trabajo que rompe con cualquier esquema tradicional.

Un legado de alegría en cada entrega

Más allá del éxito logístico y los reconocimientos empresariales, este equipo ha logrado humanizar el servicio de reparto en una urbe tan compleja como la CDMX. Cada pedido entregado representa una oportunidad donde la eficiencia del dueño y la simpatía del perro logran generar miles de sonrisas entre los ciudadanos.

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