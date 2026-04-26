(Video) Hombre se vuelve viral por seguir comiendo tras el tiroteo en el que evacuaron a Trump

El evento anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca se transformó en un escenario de absoluto pánico este sábado por la noche. Donald Trump fue evacuado de urgencia del hotel Washington Hilton tras reportarse detonaciones de arma de fuego dentro del recinto.

La seguridad del mandatario actuó de inmediato para retirarlo de la cena con periodistas mientras el resto de los invitados buscaba refugio. El presunto autor de los disparos fue neutralizado y detenido por las fuerzas del orden pocos minutos después del incidente.

Un comensal imperturbable

En medio del desorden y la salida apresurada de los asistentes, una grabación capturó una escena que parece desafiar toda lógica de supervivencia. Un hombre permaneció sentado en su mesa, continuando con su cena con total parsimonia mientras el salón quedaba vacío a su alrededor.

Este registro audiovisual acumuló rápidamente más de 6 millones de visualizaciones debido al contraste entre el caos general y la calma del individuo. Las imágenes muestran cómo el sujeto ignora el protocolo de evacuación para terminar el plato que tenía servido frente a él.

El perfil detrás del viral

La curiosidad de los usuarios en redes sociales permitió identificar al protagonista de este inusual momento como el agente de talentos Michael Glantz. El ejecutivo forma parte de la prestigiosa Creative Artists Agency (CAA), donde representa a figuras de la talla de Wolf Blitzer de CNN.

La agencia para la cual trabaja Glantz es reconocida mundialmente como líder absoluta en la gestión de talentos deportivos y del entretenimiento. Esta organización ha sido catalogada por Forbes como la más valiosa en su rubro durante casi una década de trayectoria.

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