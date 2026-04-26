La realidad ha superado una vez más a la ficción en la provincia de Buenos Aires, Argentina. En un operativo que ya da la vuelta al mundo, la policía bonaerense logró capturar a Fabián Jesús Bravo, alias "Gordo Pey", uno de los líderes criminales más buscados de la periferia de la capital argentina, utilizando una táctica inusual: agentes disfrazados de payasos.

El plan: Entre risas y panfletos

Bravo, señalado como el jefe de una peligrosa organización dedicada al narcotráfico y el sicariato en la zona de San Martín, llevaba meses eludiendo a la justicia. Su estrategia consistía en alquilar casas quintas y viviendas temporales de forma constante para no dejar rastro, según informa Clarín.

Sin embargo, los investigadores detectaron que el prófugo se ocultaba en una vivienda del barrio Martín Fierro, en la zona oeste de la provincia. Para acercarse a la casa sin alertar a los "campanas" (vigilantes) de la banda, la policía notó que un circo funcionaba a pocas calles del lugar.

Aprovechando este contexto, dos oficiales se caracterizaron con pelucas, maquillaje y trajes coloridos. Los agentes comenzaron a recorrer la cuadra casa por casa, repartiendo volantes del espectáculo circense como si fueran trabajadores reales. La fachada fue tan efectiva que no levantó ninguna sospecha.

La caída del "Gordo Pey"

La primera en caer fue Joana Giménez, pareja de Bravo y cómplice en sus actividades ilícitas. Al salir de la vivienda para recibir el panfleto, notó algo extraño en los supuestos artistas, pero ya era tarde: los oficiales la redujeron en segundos antes de que pudiera alertar a su compañero.

Acto seguido, las fuerzas especiales irrumpieron en el domicilio para capturar a Bravo. Según el informe oficial, la banda funcionaba bajo una estructura jerárquica que:

Utilizaba la violencia y amenazas para mantener el control territorial.

Comercializaba drogas a través de plataformas digitales para dificultar el rastreo.

Contaba con armamento de alto calibre, incluyendo pistolas con numeración suprimida.

Un historial de violencia

Tanto Bravo como Giménez están imputados por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, además de los cargos por narcotráfico. La detención se produce tras una investigación que cobró impulso a principios de mes con la captura del sobrino de Bravo, a quien se le incautó dinero en efectivo, drogas listas para la venta y armas marca Glock.

Con este operativo, las autoridades aseguran haber desarticulado a una de las organizaciones más peligrosas de la zona norte del Gran Buenos Aires. El caso ha quedado bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción Nº7, liderada por la fiscal Alejandra Maico, mientras la noticia de los "payasos policías" continúa asombrando a la región.

Vea el video:

Mira la programación en Red Uno Play