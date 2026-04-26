Sicarios llegan en camioneta y ejecutan a un hombre en pleno partido de fútbol en San Matías

Un violento ataque armado sembró pánico la tarde del sábado 25 de abril en el municipio de San Matías, en Santa Cruz, donde un hombre fue asesinado a tiros en plena cancha de fútbol durante un campeonato cuadrangular.

La víctima fue identificada como Douglas Queiroz, de aproximadamente 42 años, quien se encontraba participando del evento deportivo cuando fue atacado.

Irrupción y disparos

De acuerdo con el informe policial, el hecho ocurrió pasadas las 18:00 en una propiedad privada ubicada a unos 300 metros del centro poblado, camino a la comunidad San Francisco.

Testigos relataron que una camioneta gris llegó al lugar y, de ella, descendieron al menos dos hombres encapuchados que abrieron fuego directamente contra la víctima. Queiroz recibió múltiples impactos de bala y murió en el lugar.

Pánico y heridos

El ataque desató escenas de terror entre los asistentes, que corrieron para ponerse a resguardo. Al menos cuatro personas resultaron heridas por proyectiles de arma de fuego.

Entre los lesionados se encuentran un militar jubilado de 63 años, propietario del predio; un profesor de 52 años y otras dos personas adultas. Versiones preliminares mencionan más heridos, aunque estos datos aún no han sido confirmados oficialmente.

Los afectados fueron evacuados en ambulancias y trasladados hasta centros médicos en la ciudad brasileña de Cáceres, con escolta policial.

Antecedentes y línea de investigación

Según datos preliminares, la víctima tenía antecedentes vinculados al narcotráfico y habría sido investigada en 2022 en el marco del operativo “Tierra Caliente”.

Ese caso estuvo relacionado con disputas entre organizaciones criminales como el Primer Comando Capital (PCC) y el Comando Vermelho, que operan en la región fronteriza.

No obstante, en su momento, Queiroz negó cualquier vínculo con actividades ilícitas, asegurando que se dedicaba a la ganadería.

Investigación en curso

La Policía inició un operativo para dar con los responsables y esclarecer el móvil del crimen. No se descarta que se trate de un ajuste de cuentas, en tanto, el caso continúa en investigación.

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