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Escasez de diésel genera filas de varios kilómetros en surtidores de La Paz

La falta de diésel volvió a generar largas filas de vehículos en una estación de servicio, donde el combustible se agotó tras varias horas de venta.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

25/04/2026 20:47

Foto: APG Bolivia
La Paz, Bolivia

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La escasez de diésel vuelve a afectar a los transportistas en la ciudad de La Paz. En la estación de servicio Volcán, ubicada en la avenida Montes, el combustible se agotó tras varias horas de venta durante este sábado.

Según el reporte, el diésel llegó en un cisterna alrededor de las seis de la mañana y se expendió hasta cerca de la una de la tarde. Después de ese horario, el producto se terminó, lo que obligó a suspender la atención.

Esto provocó largas filas de camiones y flotas que buscan este tipo de carburante. Los vehículos esperan desde hace horas, formando una cola de aproximadamente siete cuadras, incluso hasta el puente de la autopista.

Desde la estación de servicio informaron que el combustible podría llegar nuevamente en las próximas horas y pidieron a los conductores permanecer en la fila, ya que la venta se reanudaría durante la noche. Sin embargo, hasta el momento el diésel aún no ha sido repuesto.

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