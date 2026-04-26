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Los 9 destinos más aislados del mundo: uno está a un paso de Bolivia

Desde la Antártida hasta la Patagonia chilena, estos destinos extremos ofrecen experiencias únicas para viajeros que buscan desconexión total, naturaleza intacta y desafíos reales.

Red Uno de Bolivia

25/04/2026 20:26

Los 9 destinos más aislados del mundo: uno está a un paso de Bolivia. Imagen RR.SS.
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Cada vez más viajeros buscan algo más que vacaciones: quieren aventura, desconexión y experiencias auténticas. Para ellos, los destinos remotos se han convertido en el nuevo sueño. Lugares donde la naturaleza manda, la logística es compleja y cada paso se siente como un descubrimiento.

Según la revista Travel + Leisure, expertos identificaron nueve de los destinos más aislados del planeta, donde el esfuerzo del viaje se recompensa con paisajes únicos y culturas que aún conservan su esencia.

Los destinos que desafían al viajero

  • Antártida
    El aislamiento extremo. Sin residentes permanentes y con condiciones hostiles, es el último territorio verdaderamente salvaje del planeta.
  • Ladakh
    Montañas del Himalaya, monasterios colgantes y altitudes que exigen preparación física y mental.
  • Parque Nacional Impenetrable de Bwindi
    Uno de los pocos lugares donde es posible rastrear gorilas de montaña en su hábitat natural.
  • Parque Nacional Torres del Paine 
    El destino más cercano a Bolivia en la lista. Montañas imponentes, glaciares y fauna salvaje en la Patagonia.
  • Parque Nacional Wrangell-St. Elias
    Inmenso, solitario y salvaje. Ideal para quienes buscan aventura en estado puro.
  • Rapa Nui
    Misterio, cultura ancestral y aislamiento en medio del Pacífico.
  • Isla Norfolk
    Historia colonial, naturaleza intacta y acceso limitado.
  • Costa de los Esqueletos
    Donde el desierto se encuentra con el océano en un paisaje inhóspito.
  • Mystery Island
    Sin hoteles ni habitantes permanentes: una escapada total del mundo moderno.

Viajar lejos, viajar distinto

Estos destinos no son para cualquiera. Requieren planificación, resistencia y respeto por el entorno. Pero para quienes se animan, ofrecen algo difícil de encontrar hoy: silencio, conexión real con la naturaleza y experiencias que transforman.

Desde el hielo infinito de la Antártida hasta los paisajes de Torres del Paine, lo remoto ya no es inaccesible, pero sigue siendo un privilegio reservado para los verdaderos aventureros.

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