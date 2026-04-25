“Licenciado Michi”: gato se roba el show durante una graduación

La joven sorprendió a todos al subir al escenario con su gato blanco y negro, que incluso llevaba birrete. El emotivo momento se volvió viral.
25/04/2026 19:39
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Una ceremonia de graduación en el país se convirtió en tendencia en redes sociales luego de que una joven subiera al escenario acompañada de su gato, desatando aplausos, risas y una ola de comentarios en internet.
El peculiar momento ocurrió cuando la recién graduada decidió compartir uno de los días más importantes de su vida con su fiel compañero: un gato de pelaje blanco con manchas negras que, para sorpresa de todos, también lucía un birrete acorde a la ocasión.
El felino, que rápidamente fue apodado como “Licenciado Michi” por los usuarios en redes sociales, caminó junto a su dueña durante el desfile académico, generando una escena tan inesperada como enternecedora.
Según explicó la joven, su mascota estuvo presente a lo largo de toda su formación universitaria, acompañándola en largas jornadas de estudio y convirtiéndose en un apoyo emocional clave durante su carrera.
El video del momento no tardó en viralizarse, acumulando miles de reproducciones y comentarios de usuarios que destacaron la originalidad del gesto y el vínculo entre la estudiante y su gato.
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