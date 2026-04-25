“Licenciado Michi”: gato se roba el show durante una graduación

Una ceremonia de graduación en el país se convirtió en tendencia en redes sociales luego de que una joven subiera al escenario acompañada de su gato, desatando aplausos, risas y una ola de comentarios en internet.

El peculiar momento ocurrió cuando la recién graduada decidió compartir uno de los días más importantes de su vida con su fiel compañero: un gato de pelaje blanco con manchas negras que, para sorpresa de todos, también lucía un birrete acorde a la ocasión.

El felino, que rápidamente fue apodado como “Licenciado Michi” por los usuarios en redes sociales, caminó junto a su dueña durante el desfile académico, generando una escena tan inesperada como enternecedora.

Según explicó la joven, su mascota estuvo presente a lo largo de toda su formación universitaria, acompañándola en largas jornadas de estudio y convirtiéndose en un apoyo emocional clave durante su carrera.

El video del momento no tardó en viralizarse, acumulando miles de reproducciones y comentarios de usuarios que destacaron la originalidad del gesto y el vínculo entre la estudiante y su gato.

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