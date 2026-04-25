Cumpleaños termina en tragedia en Santa Cruz: vehículo embiste a invitados y deja varios heridos

Un accidente de tránsito ocurrido en el Parque Municipal Los Poetas, en Santa Cruz, dejó como saldo a una mujer herida luego de que un vehículo particular impactara contra el lugar donde se celebraba una fiesta de cumpleaños.

De acuerdo con los primeros reportes, seis niños y tres adultos se encontraban festejando el cumpleaños de uno de los menores cuando fueron sorprendidos por el automóvil, que ingresó de forma repentina al área donde estaban reunidos.

Fiesta infantil termina en tragedia: vehículo embiste a familias y deja heridos

En medio del incidente, una de las madres reaccionó rápidamente y empujó a su hijo para evitar que fuera atropellado. La mujer recibió el impacto y resultó con heridas.

Afortunadamente, ninguno de los niños sufrió lesiones de consideración, aunque todos quedaron en estado de shock por lo ocurrido.

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Minutos después, una unidad de emergencia llegó al lugar para brindar asistencia a los afectados y trasladar a la mujer herida a un centro médico.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las causas del accidente y establecer responsabilidades.

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