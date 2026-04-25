Mamen Saavedra sella alianza clave con la Brigada Parlamentaria cruceña

El alcalde electo de Santa Cruz de la Sierra, Mamen Saavedra, sostuvo un encuentro estratégico con los miembros de la Brigada Parlamentaria para coordinar acciones en beneficio de la región.

Durante la reunión, Saavedra enfatizó: “Se inició un nuevo tiempo, un tiempo en el que las autoridades van a trabajar juntas para mejorarle la vida a nuestra gente”.

La autoridad electa manifestó su disposición para articular esfuerzos entre el nivel nacional, departamental y municipal con el fin de atender las necesidades urgentes de la ciudadanía. "Hay mucho por hacer, hay mucha esperanza en nuestra gente y vamos a trabajar día y noche para que nuestra ciudad y nuestro departamento estén mejor", aseguró el futuro burgomaestre.

Fiscalización de los recursos públicos

Por su parte, el presidente de la Brigada Parlamentaria, Fernando Pareja, ratificó que su rol será acompañar y fiscalizar cada uno de los actuados para garantizar el manejo honesto del presupuesto estatal. El legislador fue enfático al señalar que buscarán "dar la verdad sobre la gente que se ha robado la plata de los bolivianos, de los cruceños, en todas las instancias".

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