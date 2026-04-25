Noche mágica: el Festival Barroco deslumbra con un encuentro de culturas

El Festival Internacional de Música Renacentista y Barroca Americana celebró su octava jornada con una velada que resaltó el vínculo histórico entre Europa y América Latina. Una de las artistas bolivianas participantes manifestó sentirse "feliz, orgullosa y alegre" por ser parte de este importante escenario cultural en la Capilla Los Huérfanos.

La presentación conjunta del Ensamble Les Passions de Francia y el Coro Palmarito de Bolivia ofreció un repertorio cargado de sensibilidad y técnica impecable. "Han conformado una orquesta preciosa en conjunto con orquestas extranjeras que se han ido combinando", destacó una de las asistentes tras presenciar la armonía entre los músicos.

Impacto cultural y turístico

El evento atrajo a delegaciones internacionales, incluyendo visitantes de Chile que resaltaron la impecable conservación de las tradiciones en la Chiquitania. "Nadie puede irse de este mundo sin conocer la Chiquitania y la riqueza que tienen de su cultura y su música", concluyó una turista emocionada por la calidad del espectáculo.

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