Santa Cruz: Saavedra denuncia riesgo sanitario por basura acumulada

Mamen Saavedra, alcalde electo de Santa Cruz, denunció que la falta de recojo de basura durante las lluvias ha disparado el riesgo de lixiviados, calificando esta situación como el reflejo de una gestión que priorizó la corrupción y la ineficiencia. "Se robaron todo, pero lo que no pudieron robarse es la esperanza de vivir mejor", afirmó la autoridad, subrayando que el descuido de la salud pública es la evidencia final de un ciclo administrativo agotado.

Transparencia y reconstrucción institucional

Con la mirada puesta en la toma de posesión, Saavedra advirtió que la actual administración tiene mucho que esconder, pero aseguró que en una semana iniciará un proceso de fiscalización total para descubrir las irregularidades. "Se vienen tiempos de mucho trabajo y de cumplir compromisos; vamos a trabajar para que esta ciudad funcione", sentenció el burgomaestre electo, reafirmando su voluntad de transformar la operatividad cruceña.

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