¡Arsenal vuelve a la cima! Victoria ante Newcastle y mete presión al City en la recta final (1-0)

El Arsenal FC consiguió una victoria clave en casa al imponerse por 1-0 sobre el Newcastle United, resultado que le permite retomar la cima de la Premier League y mantener intacto su sueño de título.

En un partido trabajado y por momentos sufrido en el Emirates Stadium, el único tanto del encuentro llegó temprano, a los 9 minutos, gracias a Eberechi Eze, quien definió con precisión para adelantar a los dirigidos por Mikel Arteta.

A pesar de generar varias ocasiones para ampliar la ventaja, los “Gunners” no lograron liquidar el compromiso y tuvieron que resistir la reacción del conjunto visitante, que buscó el empate hasta el final sin éxito.

Con este triunfo, el Arsenal suma 73 puntos y se coloca como líder del campeonato, sacando tres unidades de ventaja sobre el Manchester City, que cuenta con un partido menos debido a su participación en la FA Cup.

El equipo londinense vuelve a depender de sí mismo en la recta final del torneo, donde le restan cuatro partidos que serán verdaderas finales en la lucha por conquistar la Premier League.

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