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¡A un paso del bicampeonato! Barcelona ganó al Getafe y ya saborea el título en España (0-2)

El Barcelona ganó con autoridad en Getafe y dejó LaLiga prácticamente definida: sacó 11 puntos de ventaja sobre el Real Madrid a falta de cinco fechas y acaricia el título.

Jhoan Sebastian Mamiña Pereyra

25/04/2026 16:14

El Barcelona acaricia el título en España. Foto: RRSS
España.

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El FC Barcelona dio un golpe casi definitivo en LaLiga tras imponerse con autoridad por 0-2 al Getafe CF en condición de visitante, en un resultado que deja el campeonato prácticamente sentenciado.

El equipo dirigido por Hansi Flick mostró madurez y oficio en un escenario siempre complicado como el Coliseum, donde no ganaba desde hace varias temporadas. Los goles de Fermín López y Marcus Rashford fueron suficientes para inclinar la balanza en un partido cerrado, trabajado y de alta exigencia táctica.

El primer tanto llegó en un momento clave, justo antes del descanso, cuando Fermín aprovechó un error en salida del rival para definir con categoría. En el complemento, el Barcelona controló el ritmo del partido, manejó la posesión y evitó cualquier reacción del conjunto local.

Cuando el Getafe CF insinuaba una posible igualdad, apareció Rashford para sentenciar el compromiso tras una rápida transición ofensiva, liquidando no solo el partido, sino también gran parte de las aspiraciones del Real Madrid en la lucha por el título.

Con este triunfo, el Barcelona amplía su ventaja a 11 puntos sobre el conjunto merengue, cuando restan apenas cinco jornadas por disputarse. Un margen que, salvo una catástrofe deportiva, encamina a los azulgranas hacia un nuevo campeonato.

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