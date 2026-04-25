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¡A votar! Bolivia compite en cinco categorías de los World Travel Awards

Bolivia fue nominada en cinco categorías de los World Travel Awards, incluyendo a La Paz como Mejor Destino de Ciudad.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

25/04/2026 17:56

Gala de los World Travel Awards en 2025. Foto: WTA.
Bolivia

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Bolivia vuelve a posicionarse en la vitrina global del turismo tras ser nominada en cinco categorías de los World Travel Awards, considerados los “Óscar del Turismo Mundial”.

El anuncio fue realizado por el Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía, que además lanzó una campaña nacional para impulsar el voto ciudadano.

Estos premios, creados en 1993, reconocen la excelencia en sectores clave de la industria de viajes, turismo y hostelería a nivel global, consolidándose como el máximo distintivo dentro del rubro.

Cinco categorías en competencia

El país compite en cinco importantes categorías dentro de Sudamérica:

  • Mejor Hotel de Conferencias
  • Mejor Hotel de Diseño
  • Mejor Operadora Turística
  • La Paz como Mejor Destino de Ciudad
  • Bolivia como Mejor Destino de Sudamérica

Desde el Ministerio se activó una campaña para incentivar la participación de la población. “Cada voto cuenta para posicionarnos donde merecemos estar. Votar es respaldar a nuestro país. Es apoyar a quienes hacen turismo todos los días. Es decirle al mundo: Bolivia está lista”, señalaron desde esta cartera de Estado.

Para participar, los ciudadanos deben registrarse en la página oficial de los premios, https://www.worldtravelawards.com/vote ingresar a la sección de votación, seleccionar la región Sudamérica y emitir su voto en cada categoría donde Bolivia está nominada. El plazo se extiende hasta el 12 de junio.

Mira la programación en Red Uno Play

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