Simuló ser un cliente para intentar agredir a una comerciante a plena luz del día

Un violento intento de abuso sexual sacudió la tranquilidad de la zona céntrica de Buenos Aires, Argentina, en la mañana de ayer, cuando un hombre fingió ser un cliente para atacar a una comerciante. El incidente tuvo lugar a las 9:20 en un local ubicado en la intersección de avenida Yrigoyen y Conesa, un punto neurálgico que cuenta con constante movimiento por la cercanía de un hipermercado y una entidad bancaria.

El modus operandi del agresor

El sujeto empleó tácticas de distracción durante varios minutos para lograr que la víctima abandonara la seguridad de la zona de cajas.

Según explicó Sol, la mujer agredida: "Fueron dos minutos y medio en los cuales se inventó toda una historia, me hizo salir de la caja primero por golosinas, después por comida".

La situación escaló rápidamente cuando el atacante encontró el momento oportuno para reducir a la joven mediante el uso de la fuerza física. La víctima detalló el horror vivido al precisar: "Me ahorca y me dice que me iba a matar; esto no fue un robo, lo que él quería era abusar".

Actualmente, las autoridades llevan adelante un operativo de búsqueda basado en las nítidas imágenes captadas por las cámaras de seguridad del establecimiento. "Estoy shockeada porque ahora desconfiás de todo el mundo", confesó Sol, reflejando el impacto emocional que persiste mientras el agresor continúa prófugo.

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