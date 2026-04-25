Momentos de terror en una feria: se rompe cuerda y niños quedan en el aire

Lo que debía ser una noche de diversión terminó en momentos de angustia en la Feria de Sevilla. Una falla mecánica en la popular atracción conocida como “tirachinas” dejó a dos niños suspendidos en el aire, generando pánico entre familiares y asistentes.

El incidente ocurrió alrededor de las 20:30 de este viernes, cuando una de las cuerdas del juego —identificado como Steel Maxx— se rompió en pleno funcionamiento. La estructura principal cayó dentro del área del recinto, mientras los menores quedaron atrapados en posición lateral sin poder descender por sus propios medios.

La escena desató gritos, nerviosismo y una rápida reacción de quienes se encontraban en el lugar. Con la ayuda de presentes y personal de emergencia, los niños fueron evacuados con rapidez y puestos a salvo.

Heridos leves y rápida respuesta

Protección Civil confirmó que el hecho dejó cuatro personas con heridas leves, incluidos los dos menores que se encontraban en la atracción. Además, otras dos personas del público resultaron afectadas tras ser golpeadas por una de las cuerdas.

Todos los heridos fueron atendidos y posteriormente trasladados a un centro sanitario.

En paralelo, también se reportó la falla de un cable en otra atracción, conocida como “Superman”, lo que incrementó la preocupación entre los asistentes.

Atracción clausurada e investigación en marcha

Tras el incidente, bomberos procedieron a precintar la atracción para evitar nuevos riesgos, mientras se acordonó la zona con apoyo de Protección Civil.

La Policía Local inspeccionó la documentación del juego mecánico y la Policía Nacional asumió la investigación para esclarecer las causas del accidente.

El caso ha puesto bajo la lupa la seguridad de las atracciones en uno de los espacios más concurridos de la feria, donde miles de familias acuden cada día en busca de entretenimiento.

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