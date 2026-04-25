“¿Cómo estamos con el diésel?”: Paz consulta en redes y autoridades responden en tiempo real

En un movimiento poco habitual, el presidente del Estado, Rodrigo Paz, recurrió este viernes a la red social X (antes Twitter) para consultar públicamente sobre la situación del abastecimiento de diésel en el país.

“¿Cómo estamos con el diésel hoy?”, escribió el mandatario, etiquetando al ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco, y al presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Sebastián Daroca. La respuesta no tardó en llegar.

El ministro Blanco aseguró que se mantienen operaciones continuas para restablecer el suministro. “Hay distribución activa, seguimiento en territorio y control permanente para garantizar que el combustible llegue donde tiene que llegar”, afirmó desde su cuenta oficial.

Refuerzo en marcha

Horas antes, YPFB informó el despacho de 2 millones de litros de diésel oil desde la planta de Senkata, con destino a estaciones de servicio en La Paz, El Alto y otras regiones del departamento, donde la demanda se mantiene alta.

Según la estatal, también se registra el arribo progresivo de camiones cisterna a la planta de Senkata, lo que forma parte de un operativo para reforzar el abastecimiento en los surtidores.

Por su parte, el presidente de YPFB, Sebastián Daroca, adelantó que hasta el 28 de abril se prevé la llegada de más de 1.200 cisternas en tránsito, con el objetivo de sostener el suministro de combustibles a nivel nacional.

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