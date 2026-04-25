Empresarios alertan riesgo de desabastecimiento y pérdidas millonarias por crisis de diésel

La falta de diésel en Bolivia continúa generando preocupación en el sector productivo y comercial. La Cámara Nacional de Comercio (CNC) advirtió que la situación ya está provocando impactos económicos significativos y podría agravarse si no se adoptan medidas inmediatas.

El presidente de la CNC, Eduardo Olivo, señaló que la crisis de combustibles no es un hecho aislado, sino el resultado de fallas estructurales en la gestión del abastecimiento.

“La crisis de combustibles que vive Bolivia no es un hecho aislado. Es el resultado de la falta de previsión, planificación y ejecución de medidas drásticas para resolver un problema nacional que mantiene al país en incertidumbre y escasez”, afirmó Olivo.

El representante del sector privado alertó que el momento actual es especialmente crítico debido a la temporada de zafra, en la que se concentra una parte importante de la producción agrícola del país.

“Estamos en plena zafra, el momento más crítico para la producción agrícola. Se estima que hasta 700 millones de dólares en producción de azúcar y etanol están en riesgo”, advirtió.

Olivo también explicó que las dificultades para acceder al combustible están generando efectos en cadena, especialmente en el transporte de productos desde las zonas productivas hacia los centros urbanos.

“Las filas interminables y la especulación para acceder al diésel están elevando los costos de transporte de los productos del campo a las ciudades, elevando el precio de los alimentos y el costo de vida de los bolivianos”, sostuvo.

Según la CNC, la paralización y los retrasos logísticos ya tienen un impacto directo en la economía nacional, tanto en el comercio interno como en el flujo internacional de carga.

“Cada día de paralización le cuesta al país más de 54 millones de dólares por retrasos en el flujo de carga internacional y más de 145 millones de bolivianos en la actividad económica interna”, señaló Olivo.

Ante este panorama, el sector empresarial exigió al Gobierno la adopción de tres medidas urgentes: transparencia en la información sobre importaciones y disponibilidad de combustibles, un plan de emergencia para garantizar el abastecimiento a sectores productivos, y una reforma estructural que permita la participación privada en la importación de diésel.

“Bolivia necesita permitir que el sector privado importe y abastezca directamente a los consumidores. Este no es un planteamiento ideológico, es una urgencia económica nacional”, afirmó.

La Cámara Nacional de Comercio advirtió que, de no tomarse acciones concretas, el país podría enfrentar una mayor desaceleración económica, incremento de precios, desabastecimiento y pérdida de empleos en distintos sectores productivos.

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