¿Qué cambios tuvo el dólar paralelo en Bolivia durante la semana? Revisa las cotizaciones

El mercado del dólar paralelo en Bolivia registró durante la última semana una dinámica de fluctuaciones moderadas, sin sobresaltos bruscos, pero con ajustes diarios que reflejan un comportamiento aún sensible a la demanda informal.

Según reportes de plataformas especializadas como dolarboliviahoy.com y bolivianblue.net, entre el lunes 20 y el viernes 24 de abril, la divisa estadounidense se movió en un rango estrecho, con descensos a mitad de semana y una leve recuperación hacia el cierre.

Así se movió el dólar paralelo

El lunes 20 de abril, el dólar se cotizó alrededor de Bs 9,47 para la compra y Bs 9,48 para la venta, aunque algunos reportes lo ubicaron levemente por encima.

El martes 21, la moneda mostró un pequeño ajuste al alza, situándose en Bs 9,49 (compra) y Bs 9,46 (venta).

Para el miércoles 22, el comportamiento fue de incremento moderado, alcanzando aproximadamente Bs 9,52 en compra y Bs 9,51 en venta.

El jueves 23 se registró uno de los saltos más notorios de la semana, con valores cercanos a Bs 9,64 para la compra y Bs 9,61 para la venta.

Finalmente, el viernes 24, el dólar paralelo cerró con una ligera alza, ubicándose en torno a Bs 9,75 en compra y Bs 9,69 en venta, marcando el nivel más alto del periodo analizado.

Tipo de cambio referencial del BCB

En paralelo, el Banco Central de Bolivia mantuvo su cotización referencial con variaciones menores durante la semana, especialmente en operaciones internacionales.

Los valores se mantuvieron en un rango cercano a Bs 9,39 y Bs 9,63, sin cambios abruptos entre jornadas.

El lunes 20 de abril, la cotización fue de Bs 9,43 para la compra y Bs 9,63 para la venta.

El martes 21, se registró en Bs 9,39 (compra) y Bs 9,59 (venta).

El miércoles 22, los valores fueron de Bs 9,39 (compra) y Bs 9,59 (venta).

El jueves 23, la compra alcanzó Bs 9,42, y 9.62 para la venta.

El viernes 24, la cotización llegó a Bs 9,42 para la compra y Bs 9,62 para la venta.

Balance general

En términos generales, el mercado paralelo del dólar en Bolivia cerró la semana con una tendencia estable, pero con leve presión al alza, reflejando un comportamiento cauteloso y sin movimientos extremos.

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