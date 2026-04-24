El padre fue testigo del ataque: Estudiante es investigado por tentativa de asesinato en Oruro

El fiscal Luis Fernando Antezana detalló el incidente en el que un adolescente apuñaló a su profesor luego de una discusión sobre sus malas calificaciones. El estudiante, que no tenía antecedentes de violencia, está siendo investigado por intento de asesinato.

En un caso sorprendente que ha conmocionado a la ciudad de Oruro, un estudiante de 15 años apuñaló a su profesor luego de una reunión con él y sus padres sobre sus bajas calificaciones. El ataque ocurrió alrededor de las 18:00 del miércoles pasado, cuando el joven, tras la conversación sobre su rendimiento académico, reaccionó de manera violenta.

“El joven, aparentemente molesto por la convocatoria de la reunión, decidió actuar de manera violenta, sacando un cuchillo de cocina de su casa y atacando al maestro por la espalda”, explicó el Fiscal

Reacción del padre y situación de salud del maestro

El padre del estudiante fue testigo del ataque y, en un intento de detenerlo, le dio un golpe al joven para que no continuara con la agresión. Sin embargo, el profesor fue auxiliado por otros colegas y trasladado a un centro hospitalario, donde se le practicaron dos suturas.

“El maestro se encuentra estable y, según el certificado médico, tiene una incapacidad de 7 días debido a las lesiones”, detalló el fiscal.

Investigación en curso y calificación del delito

El fiscal explicó que, tras la intervención de la Policía y el Ministerio Público, el joven está siendo investigado por tentativa de asesinato.

“La agresión fue claramente premeditada, ya que el estudiante planeó llevar un arma punzo cortante al encuentro, y el ataque se realizó de manera sorpresiva y violenta”, comentó Antezana.

El adolescente se encuentra en el centro de reclusión de menores Renacer, bajo custodia, mientras se resuelve su situación jurídica.

El fiscal resaltó que, según los informes sociales y escolares, el joven no tenía antecedentes de violencia ni problemas en su comportamiento escolar. “Era un estudiante tranquilo, sin antecedentes de peleas o problemas en la unidad educativa. Esta reacción es completamente inusual y sorprendente”, aseguró Antezana.

Próximos pasos en la investigación

La imputación formal ya ha sido elaborada, y el juez de la niñez y adolescencia resolverá la situación jurídica del adolescente en las próximas horas, donde se determinarán las medidas cautelares y el proceso judicial correspondiente.

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