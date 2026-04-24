Javier busca un milagro para salvar su vida y superar la leucemia

Javier Rueda, un valiente niño de apenas nueve años de la comunidad de El Cercado, Tarija, enfrenta desde diciembre pasado un diagnóstico de leucemia que ha transformado su realidad. Actualmente, el pequeño se encuentra en un albergue para recibir sus ciclos de quimioterapia, debido a que requiere una dieta específica.

El lazo fraterno como única salvación

La esperanza de Javier reside en sus tres hermanos de 14, 12 y 7 años, quienes podrían convertirse en sus donantes de médula ósea. Sin embargo, la familia requiere recaudar más de 20.000 bolivianos para realizar los estudios de compatibilidad necesarios que validen este procedimiento médico.

Tomás Farfán, director de la unidad educativa “La Esperanza”, lidera la campaña solidaria recordando que el niño ha sido parte de la institución desde el nivel inicial. "El año pasado le detectan la enfermedad y es trasladado a Tarija; el cariño de una madre no se reemplaza con nada", expresó Farfán con evidente conmoción.

La ausencia de su madre fallecida y la precariedad económica de su padre han impulsado a sus maestros a realizar sacrificios extraordinarios por su bienestar. Su profesora viaja cada fin de semana hasta su ubicación para impartirle clases particulares, asegurando así que el pequeño no abandone sus metas académicas.

Un llamado urgente a la solidaridad

Ante la urgencia, los compañeros y docentes de Javier han iniciado una serie de actividades en Bermejo para recolectar el dinero que la familia no posee. "Somos un pueblo pequeño pero solidario; hicimos una pequeña actividad y tuvimos buenos resultados", concluyó el director Farfán sobre esta cruzada por la vida.

Mira la programación en Red Uno Play