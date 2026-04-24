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“Ya están llegando las cisternas”: Daroca anuncia que se normalizará el suministro de combustible

La nueva gestión de la estatal petrolera activa un despliegue logístico inmediato para cubrir la sobredemanda y asegurar la calidad.

Ximena Rodriguez

23/04/2026 23:08

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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, posesionó la noche de este jueves a Sebastián Daroca como el nuevo titular de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) ante el gabinete ministerial. "Me comprometo a trabajar de manera seria y transparente, con la decisión de enfrentar estos retos hasta resolverlos", afirmó la nueva autoridad luego de su juramentación.

La nueva gestión informó que las cisternas ya están llegando al país para mitigar la sobredemanda de diésel y normalizar el suministro en todos los surtidores. Daroca aseguró que ya se han tomado las medidas necesarias para garantizar volúmenes suficientes, priorizando la atención inmediata a los sectores más afectados por la escasez.

Transparencia y control riguroso

El plan de trabajo incluye un sistema de control de calidad estricto que supervisará el combustible desde su salida en puerto hasta su llegada a los tanques de ingreso. "A la par de verificar la calidad, aseguramos que no habrá incremento a los precios para la población boliviana", enfatizó el flamante presidente de la estatal.

La administración busca ejecutar una transformación profunda y coordinada con el Ejecutivo para resolver definitivamente el problema de la gasolina desestabilizada. Daroca cerró su intervención reafirmando su compromiso y lealtad: "Me comprometo a hacer un cambio real y estructural en YPFB, mi compromiso es con usted, presidente, y con todos los bolivianos para actuar y rendir cuentas".

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