Ley Brisa: Diputada Ballivián desmiente vulneración de derechos y asegura que solo los agresores deben temer a la norma

En medio de la creciente controversia por la propuesta de la "Ley Brisa" (Proyecto de Ley 010), la diputada de la Alianza Comunidad Ciudadana (Unidad), Andrea Ballivián, salió al paso de las críticas para aclarar el alcance de la norma. Según la legisladora, la iniciativa no solo busca dar cumplimiento a una sentencia vinculante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), sino saldar una deuda histórica con la niñez boliviana.

La propuesta surge tras el fallo del Caso Angulo Losada contra el Estado boliviano, el cual identificó graves deficiencias en el sistema judicial para castigar la violencia sexual y proteger a las víctimas.

El fin de la "puerta de escape" del estupro

Uno de los puntos más polémicos de la ley es la propuesta de derogar el tipo penal de estupro. Ballivián denunció que esta figura actualmente funciona como una "atenuante" indirecta para agresores que abusan de menores de entre 14 y 18 años bajo el pretexto de un supuesto "consentimiento".

"Muchos jueces reciben dinero y prefieren cambiar la tipología penal de violación a niño, niña o adolescente a estupro porque la pena es menor. No puede haber una jerarquía cuando el hecho es lo mismo, estás llevando a la cama... a un menor de edad, estás abusando de la confianza", sentenció la diputada.

Ballivián fue enfática al rechazar que las relaciones entre adultos y menores sean justificables por razones culturales: "No es un tema cultural como me lo han dicho... No, para nada. Esto no es correcto".

Imprescriptibilidad: Un derecho respaldado por la justicia

Ante las críticas del abogado Freddy Rioja, quien tildó la norma de inconstitucional, la diputada recordó que ya existe jurisprudencia sólida en Bolivia que permite que estos delitos no caduquen con el tiempo.

"Ya tenemos una jurisprudencia... no hay nada inconstitucional acá. Quien sepa de lo básico de leyes, al saber que tenemos un auto supremo y una sentencia del Tribunal Constitucional boliviano, no hay en ningún momento... una inconstitucionalidad", explicó Ballivián.

Actualmente, las víctimas tienen apenas cuatro años después de cumplir la mayoría de edad para denunciar, un plazo que la legisladora considera insuficiente: "Es imposible que una persona de 22 años se anime a ese momento a decir que ha sido violado".

Visibilización del incesto y alarmantes cifras

La "Ley Brisa" propone incorporar la violación incestuosa como una figura penal independiente. Ballivián señaló que entre el 70% y 80% de las violaciones ocurren dentro del entorno familiar. "Necesitamos establecer que esta figura penal sea visibilizada incluso para tener datos estadísticos... desde dónde está viniendo tanta violencia; desde los familiares", afirmó.

La diputada cerró su intervención lamentando la desinformación en redes sociales y asegurando que el proyecto está siendo socializado en mesas técnicas con universidades como la UMSA y la UMSS.

"Esta ley no viola ningún derecho de nadie y únicamente quienes tienen que tener miedo a esta ley son los violadores y quienes ocultan a un agresor sexual. Esas personas que se preocupen", concluyó.

Bolivia registra actualmente un alarmante incremento en las cifras de agresores sexuales privados de libertad, situándose como el delito con mayor incidencia en el sistema penitenciario del país, superando incluso a los casos de la Ley 1008.

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