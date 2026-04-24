Bolivia 360: Expertos advierten que Bolivia debe romper ‘candados ideológicos’ para evitar el colapso

El proyecto Bolivia 360, una iniciativa estratégica financiada por Marcelo Claure, fue presentado en La Paz tras 15 meses de rigurosa investigación. Marcelo Trigo, líder del proyecto, destacó que el equipo mantuvo múltiples encuentros con empresarios, gremios y universidades para diagnosticar la situación del país.

Trigo subrayó que la propuesta cuenta con el respaldo de profesionales que operan internacionalmente, aportando una visión global sobre qué soluciones pueden aplicarse efectivamente en el territorio nacional.

"Para que el país genere ingresos tiene que generar inversión y para generar inversión, Bolivia tiene que ser invertible", sentenció el asesor financiero.

Los candados que frenan el desarrollo

Por su parte, Ricardo Hausmann, director del Harvard Growth Lab, enfatizó que el estudio se divide en dos ejes críticos: la estabilidad macroeconómica y la creación de bonanza. Según el experto, el país posee un potencial inmenso en sectores como el litio y la minería, pero este se encuentra bloqueado actualmente.

Hausmann fue enfático al señalar que existen barreras normativas profundas que impiden el crecimiento y la exploración de recursos estratégicos.

"Los candados los pusieron en la Constitución y las leyes, eso quitó los incentivos en exploración; candados por ideología", afirmó el académico.

Desequilibrios y brechas de productividad

El análisis de Harvard también puso la lupa sobre el sector agrícola, comparando la productividad boliviana con la de potencias regionales como Brasil y Paraguay. El estudio revela que la falta de acceso a tecnología y las restricciones a la exportación han dejado a Bolivia en una posición de clara desventaja.

Esta situación se ve agravada por problemas recientes en la comercialización de hidrocarburos, un sector que ha sido severamente golpeado por medidas del pasado. Hausmann advirtió que la ideología le ha costado muy caro al progreso nacional, derivando en un colapso de los ingresos estatales.

Una agenda legislativa para el cambio

La conclusión central de los investigadores apunta a que el país requiere medidas urgentes en los ámbitos fiscal, monetario y cambiario para lograr la estabilidad. Marcelo Trigo adelantó que estas propuestas se presentarán de forma consecutiva también en Santa Cruz para socializar los hallazgos.

Finalmente, los expertos coincidieron en que el país debe tener el coraje de enfrentar reformas constitucionales y legales para liberar su verdadero potencial económico. "Tiene que haber una gran agenda legislativa", concluyó Hausmann, instando a las autoridades a eliminar las limitaciones que el país se ha autoimpuesto.

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