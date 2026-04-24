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Fesirmes anuncia paro de salud de cinco días ante falta de pagos en Santa Cruz

La dirigencia denuncia una gestión administrativa municipal deficiente que prioriza otros gastos sobre el sueldo médico.

Ximena Rodriguez

23/04/2026 20:41

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

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El sector salud de Santa Cruz ha determinado iniciar un paro de actividades de cinco días que afectará a los hospitales de primer y segundo nivel a partir del próximo lunes 27 de abril.

"No podemos soportar más la dejadez de la administración de este alcalde saliente; la secretaría de Economía y Finanzas se aplazó, paga todo menos los salarios", sentenció Kadidja Ovando, secretaria de Organización del gremio.

La dirigente enfatizó que la crisis del municipio es de conocimiento público y que el sector ya no tolerará el abandono institucional en estos meses críticos.

Transición y mesas técnicas

Frente a la acefalía de soluciones, la dirigencia sostuvo una reunión estratégica con el alcalde electo, Mamen Saavedra, para exponerle la realidad que atraviesan los centros de salud desde la perspectiva profesional. Ovando destacó que existe un compromiso de trabajo para instalar mesas técnicas, aclarando que el sector busca "un compromiso serio técnico y no político" para superar la situación.

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