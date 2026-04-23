Caso Mutualista: Cierran plazo para la declaratoria de herederos por falta de documentación

La defensa de los gremiales del mercado Mutualista informó que la demanda interpuesta por la familia Crapuzzi ha quedado sin efecto. Según indica, los demandantes no lograron individualizar a quiénes pretendían demandar ni acreditaron correctamente su interés legítimo.

El abogado Carlos Honor destacó que, tras tres años de proceso, la contraparte no presentó la declaratoria de herederos debidamente inscrita en Derechos Reales. “Esta resolución demuestra que el mercado tiene antecedentes dominiales y que la justicia exigió requisitos que ellos no cumplieron”, afirmó el jurista.

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