Caso Mutualista: Cierran plazo para la declaratoria de herederos por falta de documentación

La defensa de los gremiales confirma que la demanda del 2023 queda anulada por falta de documentos inscritos en Derechos Reales.
23/04/2026 19:28
Escuchar esta nota
La defensa de los gremiales del mercado Mutualista informó que la demanda interpuesta por la familia Crapuzzi ha quedado sin efecto. Según indica, los demandantes no lograron individualizar a quiénes pretendían demandar ni acreditaron correctamente su interés legítimo.
El abogado Carlos Honor destacó que, tras tres años de proceso, la contraparte no presentó la declaratoria de herederos debidamente inscrita en Derechos Reales. “Esta resolución demuestra que el mercado tiene antecedentes dominiales y que la justicia exigió requisitos que ellos no cumplieron”, afirmó el jurista.
Mira la programación en Red Uno Play
18:55
20:45
22:00
00:00
01:00
03:00
18:55
20:45
22:00
00:00
01:00
03:00