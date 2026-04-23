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Agustín Zambrana: “Sabemos que hay una mafia incrustada en YPFB y hay que declararle la guerra”

El vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz afirmó que es vital que el Parlamento actúe para lograr “un gran acuerdo donde todos firmemos para darle viabilidad a lo que viene de aquí en adelante”, involucrando a políticos, ministerios y sectores sociales.

Ximena Rodriguez

23/04/2026 18:57

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

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Sobre el tema de combustibles, el Comité Pro Santa Cruz plantea una estrategia para solucionar la situación. Agustín Zambrana, vicepresidente de la institución, fue tajante al señalar que “es tiempo de unirnos para salir de esta crisis, pero primero hay que atacar y declarar la guerra a la mafia interna en YPFB que la viene destruyendo”.

Hacia un Gran Acuerdo Nacional

La propuesta institucional no solo se limita a la denuncia, sino que exige la convocatoria a una cumbre nacional energética para diseñar un plan de salvataje vinculante. Según Zambrana, es vital que el Parlamento actúe para lograr “un gran acuerdo donde todos firmemos para darle viabilidad a lo que viene de aquí en adelante”, involucrando a políticos, ministerios y sectores sociales.

El último pilar de esta iniciativa busca recuperar la transparencia técnica de la estatal petrolera mediante la eliminación de la figura de los interinatos. Zambrana subrayó la urgencia de este cambio al sentenciar que “tengamos ya una persona liderando YPFB elegida en el Parlamento, ya no interinato, que se acabe”.

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