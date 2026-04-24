Esteban enciende el escenario: show explosivo y final de infarto en la gala

El cierre de la gala de este jueves estuvo a cargo del cochabambino Esteban Garnica, integrante del equipo de David Dionich y Jesús Oliva.

El participante llegó con una propuesta completamente distinta, interpretando “Livin' la Vida Loca” de Ricky Martin, en una versión que desató la euforia del público y convirtió el escenario en una verdadera fiesta.

Devoluciones divididas

Durante la ronda de críticas, los jueces coincidieron en señalar algunas desafinaciones, aunque las opiniones fueron contrastantes.

Para Marco Veizaga, la propuesta fue potente en escena:

“La puesta fue increíble, pero hubo desafinaciones. Sentí que te guardaste la voz y que por momentos dudabas”, señaló, aunque le otorgó su voto de confianza.

Más crítico fue Diego Ríos:

“Hubo más show que voz. En algunas partes lo sentí forzado y no me terminó de convencer”, afirmó.

En contraste, Alenir Echeverría destacó el desempeño general:

“Más allá de las desafinaciones, este es tu estilo. De todo lo de hoy, para mí fue lo mejor”, sostuvo.

Por su parte, Tito Larenti valoró la energía del número, aunque remarcó aspectos a mejorar:

“Me gustó, pero hay cosas que corregir”, indicó.

Un momento inesperado

La energía del show fue tal que incluso contagió al jurado. En un momento inesperado, Tito Larenti subió al segundo nivel del escenario y saltó hasta la plataforma central, generando sorpresa y euforia en el set.

Puntaje y balance

El puntaje promedio fue de 5.3, una calificación que, si bien no es alta, lo mantiene fuera de la zona de riesgo.

Con una presentación que combinó espectáculo, carisma y algunas fallas técnicas, Esteban cerró la gala dejando claro que el talento y la emoción siguen marcando el pulso de la competencia.

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