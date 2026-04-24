Kevin apuesta por una versión arriesgada, pero no logra convencer al jurado

El segundo en subir al escenario de La Gran Batalla – Duelo de Voces fue Kevin Córdova, integrante del equipo de Maisa Roca y Franklin Trigo.

El participante presentó una propuesta distinta: interpretó “El día que me quieras” de Carlos Gardel en versión huayño. Aunque la apuesta estuvo cargada de sentimiento, no logró convencer plenamente al jurado.

Devoluciones críticas

Tito Larenti fue directo en su apreciación:

“Yo estaba dispuesto a emocionarme, pero no ocurrió. Musicalmente está bien, pero le faltó algo; no superó las expectativas”, señaló.

Por su parte, Marco Veizaga destacó un buen inicio, pero marcó una caída en la interpretación:

“Me gustó hasta la mitad, luego se perdió la línea melódica y la esencia”, indicó.

En la misma línea, Diego Ríos cuestionó los cambios en la estructura del tema:

“Se modificó demasiado la canción, sonó desconocida. Hay que mantener la esencia”, afirmó.

Finalmente, Alenir Echeverría coincidió en la falta de impacto:

“Esperaba que la canción explotara en tu voz, pero no me dijo nada”, expresó.

Puntaje y balance

El puntaje promedio fue de 4.7, una calificación que, en principio, podría mantenerlo fuera de la zona de riesgo.

Al cierre, su coach, Maisa Roca, defendió la propuesta:

“Estamos arriesgando y proponiendo nuevas opciones”, afirmó, dejando claro que el equipo apuesta por la innovación.

La competencia avanza y cada decisión artística puede marcar la diferencia.

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