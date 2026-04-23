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Gobernación cruceña inicia transición con entrega de información a autoridades electas

El gobernador electo de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco solicitó formalmente una "pausa" en las contrataciones y movimientos del Ejecutivo saliente para garantizar un relevo institucional transparente.

Miguel Ángel Roca Villamontes

23/04/2026 10:49

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La Gobernación de Santa Cruz inició este jueves el proceso de transición de mando con la entrega de documentos e informes a las autoridades electas, en el marco del relevo institucional previsto para las próximas semanas.

La Comisión de Transición de la gestión saliente recibió a la comisión de recepción encabezada por la vicegobernadora electa, Paola Aguirre, quien lidera el equipo de la nueva administración.

El gobernador electo, Juan Pablo Velasco, había solicitado formalmente el inicio de este proceso mediante una carta presentada ante la Gobernación y la Asamblea Legislativa Departamental, en la que además pidió una “pausa administrativa” a la gestión saliente.

Durante el encuentro, las autoridades entrantes aguardan recibir la información detallada sobre el estado financiero y administrativo de la institución, incluyendo la deuda flotante, el organigrama, las contrataciones recientes, los estados financieros de los últimos años y la ejecución del presupuesto vigente.

Por parte de la Gobernación, la comisión de transición está integrada por secretarios de distintas áreas y representantes del Órgano Ejecutivo departamental.

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