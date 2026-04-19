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Manuel Saavedra vota y pide coordinación al futuro Gobernador cruceño

El alcalde electo emitió su voto en la unidad educativa Basilio de Cuéllar y llamó a la población a participar masivamente en las urnas, destacando la importancia de coordinar con el nuevo gobernador.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

19/04/2026 10:05

Manuel Saavedra, alcalde electo de Santa Cruz
Santa Cruz, Bolivia

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El alcalde electo de Santa Cruz de la Sierra, Manuel Saavedra, llegó la mañana de este domingo hasta la unidad educativa Basilio de Cuéllar para emitir su voto en la jornada electoral departamental.

Saavedra arribó caminando desde su domicilio, acompañado de su esposa, hasta el recinto donde está habilitado en la mesa número 4. Durante su contacto con la prensa, hizo un llamado a la población a participar activamente en las urnas y destacó la importancia de fortalecer la democracia.

“Que salgan a votar, que lo hagan como siempre lo han hecho. La democracia es eso y hoy, al final del día, vamos a tener un nuevo gobernador con el que vamos a trabajar todos”, afirmó.

El alcalde electo remarcó la necesidad de coordinación entre autoridades, más allá de las diferencias políticas, para encarar los desafíos del departamento. “Se acabó el tiempo en el que por pensar diferente no se podía coordinar. Ahora hay que trabajar en pro de mejorar la vida de nuestra gente”, sostuvo.

En esa línea, anticipó que buscará reunirse con la nueva autoridad departamental una vez se conozcan los resultados, con el objetivo de impulsar proyectos conjuntos, especialmente en el área metropolitana, donde se concentra gran parte de la población cruceña.

Saavedra también subrayó que uno de los principales retos será mejorar la gestión pública, optimizar recursos y ejecutar obras con transparencia.

Finalmente, insistió en la importancia de una alta participación ciudadana. “Votar es fortalecer la democracia. Esperemos que hoy haya una participación masiva”, concluyó.

Tras emitir su voto, la autoridad electa adelantó que aguardará los resultados en su domicilio, junto a su familia.

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