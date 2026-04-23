Analista sobre YPFB: “Cronenbold fue a correr una carrera en un lugar donde ella estaba con los pies amarrados”

La salida de Claudia Cronenbold de la estatal petrolera ha dejado al descubierto una realidad institucional mucho más sombría de lo que la opinión pública proyectaba inicialmente.

Según el abogado y analista político Johnny Nogales Viruez, la exejecutiva "fue a correr una carrera en un lugar donde ella estaba con los pies amarrados y no podía ganar la carrera".

El análisis de Nogales apunta a que la crisis de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) no es coyuntural, sino un problema estructural profundamente arraigado. El experto recuerda que, tras el boom petrolero que llenó las arcas estatales, el dinero fue malgastado mientras surgían tramas de corrupción vinculadas a nombres como Botrading.

Las expectativas de cambio que acompañaron al nuevo gobierno se han ido diluyendo entre denuncias por combustible de mala calidad y una inacción alarmante, según lo que indica el entrevistado. Nogales subraya que en seis meses no se ha intervenido ninguna estatal, lo que genera una pregunta inevitable en la ciudadanía sobre quiénes controlan realmente estas instituciones.

"Gobernar es hacerse cargo de las situaciones y no podemos seguir alargando conflictos que la gente percibe como un estancamiento peligroso", sentenció el analista. La renuncia de la autoridad tras un mes de de gestión constituye, según indica, un serio llamado de atención para un país que observa largas filas en los surtidores durante la época de cosecha.

La necesidad de un pacto nacional

El riesgo inminente es que la población consolide la percepción de que no existe un cambio real y que el Gobierno termine sembrando mayor desconfianza. Nogales insiste en que Rodrigo, al frente de la nueva etapa, debe dar un giro frontal para identificar y remover a quienes bloquean las reformas necesarias.

Para superar este escenario, el analista propone dejar de lado el aislamiento gubernamental y convocar a un gran pacto por la patria entre fuerzas políticas afines.

"No estamos en guerra, pero estamos en crisis, y ejemplos como los de Merkel en Alemania o Churchill en el Reino Unido demuestran que el desprendimiento es la única salida", concluyó.

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