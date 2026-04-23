"El trabajo será titánico": Dirigencia del transporte advierte presión para el nuevo Ministro de Hidrocarburos

El sector del autotransporte se declaró en estado de emergencia y "susceptibilidad enorme" tras la sorpresiva renuncia de la presidenta de YPFB, Claudia Cronenbold, y la posesión de Carlos Blanco como nuevo Ministro de Hidrocarburos. Limbert Tancara, dirigente del Transporte Libre de La Paz, advirtió que el sector no descarta una movilización nacional para la próxima semana ante la falta de soluciones a temas críticos como el desabastecimiento de combustible y el resarcimiento por daños.

Tancara manifestó que la dirigencia departamental recibió los cambios con cautela, señalando que las autoridades salientes ya habían perdido la credibilidad del sector. "Habíamos solicitado ya no reunirnos con esas autoridades, ya que habían perdido la confianza del sector del autotransporte, debido a reuniones que hemos tenido de una manera innumerables, pero lamentablemente nunca habíamos tenido un resultado", afirmó el dirigente.

Una agenda pendiente y "titánica"

Para el sector transporte, el cambio de mando en el Ministerio y la incertidumbre en la estatal petrolera ponen en riesgo los avances logrados en las mesas técnicas. Tancara detalló que existen problemas urgentes que el nuevo ministro, Carlos Blanco, deberá abordar de inmediato:

Desabastecimiento: Denuncian una reducción en los cupos de diésel en días recientes.

Calidad del combustible: Persisten las quejas por la "mala gasolina" que se distribuye.

Temas financieros: Incumplimiento en el diferimiento de créditos acordado el pasado 26 de marzo.

Resarcimiento: Falta de avance en las indemnizaciones gestionadas a través de YPFB.

"El trabajo que tiene que hacer el nuevo ministro creo que va a ser titánico", sentenció Tancara, añadiendo que la base del transporte está "sobrepreocupada" por la posibilidad de que los procesos queden paralizados. "Esperemos tener una reunión a la brevedad posible, porque lo que preocupa realmente a nosotros son esos temas que podrían quedar en puntos suspensivos".

Ultimátum y pedidos de reunión

El dirigente anunció que este jueves presentarán una nota oficial solicitando una audiencia con el ministro Blanco para conocer su plan de trabajo. El malestar se incrementó luego de que la semana pasada el sector abandonara una reunión convocada por la anterior gestión ministerial al ser atendidos únicamente por directores y no por la autoridad máxima.

Sobre la gestión de la saliente Claudia Cronenbold en YPFB, Tancara fue crítico respecto a la falta de apertura: "Le hemos solicitado una reunión, pero no ha habido la posibilidad de reunirnos... en 22 días no ha habido tal situación".

Finalmente, el representante de los transportistas lanzó una advertencia clara sobre el futuro inmediato: "Con probabilidad a la siguiente semana va a haber una movilización nacional a cabeza de los diferentes ejecutivos departamentales por todas estas situaciones", aseguró, enfatizando que las nuevas autoridades "van a trabajar a presión" para cumplir con las demandas del sector y de la sociedad civil.

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