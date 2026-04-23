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¡En lo más alto! Blooming vence a Nacional Potosí y se adueña del liderato del torneo (2-1)

La academia cruceña venció 2-1 a Nacional Potosí en el Tahuichi Aguilera y se trepó al primer lugar del torneo de la División Profesional, consolidando su gran inicio de temporada.

Jhoan Sebastian Mamiña Pereyra

22/04/2026 22:25

Blooming venció a Nacional Potosí en Santa Cruz. Foto: APG

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Blooming se hizo fuerte en casa y consiguió una valiosa victoria por 2-1 frente a Nacional Potosí en el estadio Ramón “Tahuichi” Aguilera, resultado que le permite escalar al primer lugar del torneo de la División Profesional.

El equipo dirigido por Mauricio Soria mostró contundencia desde el inicio del encuentro y golpeó temprano con el tanto de Danny Bejarano a los 3 minutos. La presión ofensiva de la academia cruceña continuó y antes del descanso amplió la ventaja mediante Roberto Hinojosa a los 44’.

En el segundo tiempo, Nacional Potosí reaccionó y logró descontar a través de Schneider Peña, lo que le dio suspenso al tramo final del compromiso. Sin embargo, Blooming supo sostener la ventaja y aseguró tres puntos clave en condición de local.

Con este resultado, el conjunto celeste suma siete unidades en tres fechas y se ubica en la cima del campeonato bajo el formato “todos contra todos”, confirmando su buen arranque de temporada.

Por su parte, el cuadro potosino, que llegaba con puntaje perfecto, sufrió su primera caída y se mantiene en la pelea en la parte alta de la tabla.

Blooming ahora se enfoca en su próximo reto ante ABB en El Alto, antes de afrontar un desafío internacional en la Copa Sudamericana.

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