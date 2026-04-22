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Preocupación en España: Lamine Yamal se lesiona tras ejecutar un penal

Marcó el penal que él mismo generó, salió lesionado y el partido se detuvo por una emergencia en la grada.

EFE

22/04/2026 18:35

Lamine Yamal en el césped tras su lesión en el partido. Foto: EFE.
España.

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El delantero barcelonista Lamine Yamal anotó el 1-0 en el minuto 40 ante el Celta, tras un anotar un penalti que él mismo había forzado y posteriormente se retiró con un problema en el isquiotibial de la pierna izquierda.

Lamine se retiró del terreno de juego tras marcar un penalti, circunstancia que coincidió con una emergencia médica en la grada que obligó a que el encuentro se detuviera durante 20 minutos.

Hasta entonces, el partido se jugó a gran ritmo, con un gran Celta, que interpretó muy bien el juego y leyó la presión del Barça.

Los de Claudio Giráldez ya habían rematado cuatro veces antes de la media hora sobre la meta de Joan Garcia, ante un Barça poco acostumbrado a perseguir sombras y no llegar a las presiones.

Sin embargo, el duelo favoreció a Barcelona y preocupa a toda España porque a meses del Mundial peligra la presencia de una de sus máximas estrellas del fútbol.

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