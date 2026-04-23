Porcel pide claridad y responsabilidad por los arbitrajes internacionales perdidos

El diputado de la Alianza Libre, José Luis Porcel, subraya la necesidad de investigar las responsabilidades de exautoridades del gobierno anterior por la serie de arbitrajes perdidos que han generado pérdidas millonarias para Bolivia.

El diputado José Luis Porcel exigió que se tomen acciones frente a las responsabilidades por las pérdidas económicas derivadas de los arbitrajes internacionales, especialmente los relacionados con la nacionalización de sectores estratégicos como el hidrocarburo.

“Es necesario buscar responsabilidades no solo en el gobierno anterior, sino también en aquellos encargados de la Procuraduría General del Estado, que fueron responsables de la gestión de estos arbitrajes”, afirmó Porcel.

Según el legislador, las autoridades involucradas deben rendir cuentas por las decisiones que llevaron a Bolivia a enfrentar pérdidas millonarias, como la reciente sentencia que obliga al país a pagar 105 millones de dólares.

Cuestionamiento a la Procuraduría General del Estado

Porcel recordó su enfrentamiento con el exprocurador general, a quien le cuestionó directamente sobre los resultados de las pérdidas por los arbitrajes. “Yo le pregunté al exprocurador:

‘¿Dónde están los resultados de las pérdidas que usted ha generado?’ y su respuesta fue evasiva”, relató el diputado.

El legislador también destacó que la falta de eficiencia y el mal manejo administrativo, no solo en los casos de arbitraje, sino en la economía general del país, han dejado a Bolivia con enormes deudas y sin los recursos necesarios para enfrentar los problemas internos.

“Tenemos que reconstruir el país, y eso será un proceso largo y costoso”, subrayó.

Exhortación a la transparencia

Porcel hizo un llamado al gobierno actual para que tome medidas enérgicas contra la corrupción y el mal manejo de los recursos, garantizando la transparencia en la gestión pública.

“No podemos permitir que quienes han hecho daño al país sigan en sus cargos. La corrupción debe ser combatida con firmeza”, concluyó el diputado.

La crítica de Porcel resalta la necesidad de asumir responsabilidades y de mejorar la transparencia y gestión en las instituciones del Estado, para evitar que Bolivia continúe enfrentando consecuencias económicas por la falta de un manejo adecuado de los recursos y la defensa del país en los arbitrajes internacionales.

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