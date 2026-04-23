Rada propone cambio estructural: “YPFB debe explorar y privados comercializar”

La renuncia de la presidenta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), sumada a la posesión de un nuevo ministro de Hidrocarburos por parte del presidente Rodrigo Paz Pereira, ha reactivado el debate sobre la situación del sector energético en Bolivia.

El diputado por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Ricardo Rada, expresó su preocupación por el estado de la estatal petrolera y aseguró que la salida de la ahora exautoridad refleja una crisis profunda.

“Me decepciona no por ella, sino por la empresa de los bolivianos. Si una profesional con la capacidad de la señora Cronembold entra y en diez días decide irse, señalando que el daño es muy grande, entonces estamos ante una situación muy grave”, afirmó.

Rada comparó el estado de YPFB con una enfermedad avanzada, señalando que la institución habría sufrido un deterioro estructural durante años sin que se tomen medidas oportunas.

Respecto a la designación de la nueva autoridad en Hidrocarburos, el legislador sostuvo que el cambio responde a la presión generada por la reciente escasez de combustibles.

“El presidente no va a ceder ante presiones, pero la gota que derramó el vaso fue la escasez de diésel y gasolina, cuando uno de los compromisos era garantizar el abastecimiento”, indicó.

El diputado también cuestionó el modelo estatal aplicado en el sector durante los últimos años y planteó un cambio estructural en el rol de YPFB. En ese sentido, propuso que la estatal se enfoque en la exploración, mientras que la comercialización sea abierta a privados para fomentar la competitividad.

“Hay que dejar la comercialización para que compita el sector privado y que YPFB se dedique a explorar”, sostuvo.

Rada remarcó la necesidad de conocer la situación real de la empresa estatal a través de auditorías y procesos de investigación. “Se debe investigar a la anterior gestión, llevar procesos penales y encontrar responsables”, señaló.

Asimismo, consideró urgente la aprobación de una nueva normativa para el sector. “Urge una nueva ley de hidrocarburos. Son cambios estructurales que permitirán tener un diagnóstico real y atraer inversión al país”, afirmó.

El legislador también criticó la administración pasada durante el gobierno de Luis Arce, señalando una supuesta falta de institucionalidad en la estatal. “El hecho de haber convertido YPFB en una empresa familiar ya nos da un panorama del deterioro”, indicó.

Finalmente, advirtió que aún no se identifican responsables concretos de la crisis. “No ha existido la capacidad suficiente para señalar con nombre y apellido a los responsables, y eso genera incertidumbre en la población”, concluyó.

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