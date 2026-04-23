La nueva Ley de Hidrocarburos, prioridad para Marcelo Blanco

El nuevo ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco, expuso las principales prioridades de su gestión, destacando la reforma de la Ley de Hidrocarburos.

Uno de los primeros enfoques del ministro Blanco será la promulgación de la nueva Ley de Hidrocarburos, que ya está lista para ser remitida a la Asamblea Legislativa. Según Blanco, esta ley representa un cambio sustantivo con respecto a la normativa actual, con el objetivo de modernizar la industria del gas y los hidrocarburos en Bolivia.

“La Ley de Hidrocarburos es una prioridad absoluta. Estamos trabajando para socializarla y lograr su promulgación lo antes posible, ya que es fundamental para el desarrollo del sector y la soberanía energética del país”, aseguró Blanco.

Desarrollo de leyes complementarias

Además de la Ley de Hidrocarburos, el ministro destacó otras leyes relacionadas con el sector energético que están en proceso, como la Ley de Energías Verdes, la Ley de Litio y la Ley de Electricidad. Estas normas son vistas como clave para diversificar la matriz energética del país y para dar un impulso a las energías renovables.

“Estamos trabajando en un paquete legislativo que incluye la Ley de Energías Verdes, entre otras, que son necesarias para garantizar un futuro energético más sostenible y menos dependiente de los combustibles fósiles”, explicó Blanco.

Fortalecimiento de YPFB y ENDE

Una de las metas del nuevo Ministro es fortalecer YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos) y ENDE (Empresa Nacional de Electricidad), dos entidades claves para la seguridad energética del país. Según Blanco, es fundamental que estas empresas estatales operen con transparencia y eficiencia, para asegurar el abastecimiento de energía y gas para todos los bolivianos.

“YPFB y ENDE deben estar al nivel de las grandes empresas energéticas de la región. Este es un desafío importante, pero estamos comprometidos con su fortalecimiento”, afirmó Blanco.

Fuente: BTV.

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