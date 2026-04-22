Manfred retorna de vacaciones e inspecciona mejoras de la FEXCO 2026

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, retomó sus funciones tras un periodo de vacaciones y realizó una inspección a los trabajos de la FEXCO 2026, destacando mejoras enfocadas en tecnología, innovación e infraestructura.

La autoridad señaló que esta versión de la feria incorporará importantes novedades, como la próxima inauguración de la Fexco Arena, un espacio con capacidad para más de 30 mil espectadores, además de la conclusión de un nuevo auditorio. También mencionó inversiones en la pista de karting, con el objetivo de dar mayor dinamismo al recinto ferial durante todo el año.

Reyes Villa afirmó que estas obras buscan consolidar a la feria como un motor económico para la región. “Vamos a dar movimiento todo el año para generar crecimiento económico”, indicó, al resaltar que la apuesta apunta a incrementar el aporte de Cochabamba al Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

Asimismo, invitó a la población del interior del país a visitar la feria, recordando que se contará con un feriado largo por el 1 de mayo, lo que favorecerá la afluencia de visitantes. Destacó que la Fexco es una vitrina para la industria nacional y una plataforma para impulsar exportaciones.

El alcalde también destacó el trabajo conjunto que se realiza con el sector privado, a través de alianzas público-privadas, como base para el crecimiento sostenido del evento y la economía local.

Vacaciones

Sobre su ausencia, Reyes Villa defendió su derecho a tomar vacaciones, señalando que se trató de un descanso como el de cualquier ciudadano. Durante ese periodo, el concejal Diego Murillo asumió como alcalde interino por 20 días.

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