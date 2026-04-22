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Filas por diésel vuelven a Cochabamba y afectan al transporte

Los conductores de camiones, micros y flotas esperan por varias horas para abastecerse de combustible.

Cristina Cotari

22/04/2026 10:11

Transportistas hacen fila por diésel en un surtidor de Cochabamba. Foto: Red Uno
Cochabamba

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Desde primeras horas de este miércoles se registran largas filas de vehículos en diferentes  estaciones de servicio de Cochabamba por  la escasez de diésel.

Los puntos más críticos se observan en la avenida Simón López y la Blanco Galindo, donde los conductores de camiones, micros y flotas esperan por varias horas para abastecerse de combustible.

En un recorrido se verificó que en la estación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en la Av. Simón López, existe una alta concentración de motorizados en busca de diésel.

Al lugar, llegó  un camión cisterna para descargar combustible, aunque no se precisó si se trataba de diésel o gasolina, lo que generó mayor expectativa entre los conductores.

Los transportistas denunciaron que recorren distintos surtidores sin éxito. “En otros surtidores está lleno de camiones, no hay diésel. Estamos esperando que descarguen para poder cargar”, afirmó un chofer.

Otro conductor expresó su molestia por la situación: “No hay diésel, otra vez nos están perjudicando”. Las filas continúan creciendo a lo largo del día, mientras los transportistas llegan de forma constante con la esperanza de conseguir combustible.
 

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