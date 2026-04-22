Fiesta de la lectura: Santa Cruz vivirá el 'Cambalache' de libros este 23 de abril

Con motivo del Día Internacional del Libro y de los Derechos de Autor, este 23 de abril se desarrollará en Santa Cruz la tradicional actividad 'Cambalache de Libros', organizada por el Centro de Formación de la Cooperación Española.

La iniciativa invita a lectores de todas las edades a participar llevando libros que ya hayan leído para intercambiarlos por otros ejemplares disponibles en la llamada “piscina de libros”, que será habilitada para la ocasión.

La gestora cultural Paola Ríos explicó que el evento busca ampliar el acceso a la lectura y promover el intercambio entre lectores.

“Pueden traer desde un libro o varios, no hay límite de cantidad ni de participantes. Lo importante es que los libros estén en buen estado”, señaló.

La actividad se desarrollará de 09:00 a 21:00 horas en la calle Arenales 583, y el ingreso será libre y gratuito, presentando únicamente el carnet de identidad en recepción.

Además de los libros que lleven los participantes, la biblioteca del centro también pondrá a disposición diversos ejemplares para el intercambio.

El “Cambalache de Libros” se consolida como una actividad tradicional en el calendario cultural, con el objetivo de incentivar la lectura y generar un espacio de encuentro entre aficionados a la literatura.

Mira la programación en Red Uno Play