Si vas a la Fexco 2026, toma nota: así será la circulación desde este jueves

Desde este jueves 23 de abril comenzarán las restricciones vehiculares en la avenida del Circuito Bolivia, en la ciudad de Cochabamba, por el desarrollo de la Fexco 2026.

La Dirección de Tránsito informó que, de lunes a viernes, la circulación será en un solo sentido y se aplicará restricciones desde las 16:00 hasta la medianoche. En tanto, los sábados, domingos y feriados, la restricción regirá desde las 11:00 hasta la 01:00 de la madrugada.

Durante estos horarios, los vehículos solo podrán circular en un sentido en la vía mencionada. Una vez concluidas las actividades nocturnas de la feria, se restablecerá la circulación normal.

Las autoridades recomendaron a los conductores y visitantes acudir con precaución, respetar la señalización y utilizar los espacios habilitados para el estacionamiento, en coordinación con Movilidad Urbana de la Alcaldía de Cochabamba.

La Fexco 2026 se desarrollará del 23 de abril al 3 de mayo y contará con más de 1.600 expositores y una proyección de al menos 350 mil visitantes, además de una agenda de espectáculos musicales para el público.

Mira la programación en Red Uno Play