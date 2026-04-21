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FEXCO 2026: Alcaldía de Cochabamba dará espacio a más de 50 artistas emergentes para demostrar sus talentos

La Alcaldía, se prevé la participación de artistas de distintos géneros musicales para ofrecer un espectáculo variado a las familias.

Cristina Cotari

21/04/2026 8:07

El recinto ferial en Cochabamba: Foto: Fexco
Cochabamba, Bolivia

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La Alcaldía de Cochabamba anunció que más de 50 artistas emergentes formarán parte de su stand en la Feria Exposición Internacional de Cochabamba (FEXCO) 2026, como parte de una iniciativa para impulsar el talento local.

El secretario de Desarrollo Productivo, Turismo y Cultura, Roberto Araníbar, informó que la convocatoria tuvo una amplia respuesta, reflejando el interés de jóvenes músicos y creativos por participar en este evento.

“Por primera vez hemos abierto el stand del municipio para grupos emergentes. Hay muchos jóvenes talentos y el alcalde Manfred Reyes Villa ha querido brindarles un espacio para que muestren su trabajo”, destacó la autoridad.

Aranibar subrayó que la FEXCO será una vitrina importante para los artistas locales. “La feria es una ventana al mundo y un escenario para que puedan mostrar su talento y brillar”, afirmó.

La FEXCO 2026 se desarrollará del 23 de abril al 3 de mayo y contará con más de 1.500 expositores, además de una proyección de al menos 350 mil visitantes. Según la Alcaldía, se prevé la participación de artistas de distintos géneros musicales para ofrecer un espectáculo variado a las familias.


 

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