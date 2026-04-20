Red Uno afina detalles para conquistar al público en la Fexco 2026

A días del inicio de la Fexco 2026, la Red Uno concentra sus esfuerzos en ultimar cada detalle de su participación, con un despliegue que promete destacar dentro del recinto ferial de Alalay.

Los trabajos avanzan tanto en el exterior como en el interior del predio. En el ingreso principal ya se instaló una gigantografía con las principales figuras del canal, mientras que dentro del campo ferial se acelera el armado del stand institucional, que será uno de los puntos de atracción para los visitantes.

El equipo técnico trabaja contra reloj en la instalación de estructuras, iluminación y escenografía. “Estamos afinando los detalles para el jueves, con la parrilla de luces, más colores y una variedad de juegos”, explicó uno de los trabajadores, destacando que más de diez personas están dedicadas a la puesta en marcha del espacio.

El stand de la Red Uno será escenario de transmisiones en vivo, programas especiales y activaciones con el público durante los diez días de feria.

Además, se alista la participación de reconocidos presentadores como Piki Gamarra, Diana Verduguez, Rober Mérida, Mariana Dupleich, Diego Viamont, Jimena Aldunate, Alejandro Lopez y José María Nuñez, quienes formarán parte de la agenda en vivo.

La red televisiva también prevé el despliegue de un amplio equipo humano y técnico para cubrir todas las incidencias del evento y llevar la feria a los hogares bolivianos mediante sus noticieros y programas especiales.

La Fexco 2026 se desarrollará del 23 de abril al 3 de mayo, con más de 1.500 expositores y una proyección de 350 mil visitantes. En este contexto, la Red Uno apuesta por una presencia renovada, cargada de tecnología, entretenimiento y cercanía con el público.

Con estos preparativos en su etapa final, la cadena televisiva se declara lista para ser protagonista de uno de los eventos más importantes del país.

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