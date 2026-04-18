FEXCO 2026: cuánto costarán las entradas y quiénes pagarán menos

La FEXCO 2026 ya se prepara para abrir sus puertas en Cochabamba y, junto con su amplia agenda de actividades, espectáculos y stands interactivos, también confirmó los precios de las entradas para esta nueva versión.

La feria se desarrollará del 23 de abril al 3 de mayo y contará con boletos diferenciados según la edad y condición de los visitantes.

Los niños menores de 6 años ingresarán de manera gratuita.

Para los niños de 6 a 12 años, la entrada tendrá un costo de Bs 10, el mismo precio establecido para las personas mayores de 60 años.

En el caso de los adultos, el valor general de ingreso será de Bs 30.

Las personas con discapacidad pagarán una tarifa especial de Bs 2.

Por otro lado, durante los días de espectáculos, el costo de la entrada será de Bs 50.

La organización también anunció una promoción 2x1 para la jornada inaugural, con el objetivo de incentivar la asistencia del público desde el primer día.

Las entradas estarán disponibles tanto en línea como en las boleterías del campo ferial.

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